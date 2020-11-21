Жители Атланты организовали протесты возле штаб-квартиры CNN

Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа организовали акцию протеста. Митинг прошел возле штаб-квартиры телеканала CNN в Атланте, штат Джорджия.

Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа организовали акцию протеста. Митинг прошел возле штаб-квартиры телеканала CNN в Атланте, штат Джорджия.

Жители Америки выступали против распространения фейковой информации. Они не поддерживают объявление демократа Джозефа Байдена победителем выборов. Официальные итоги еще не были объявлены. В некоторых штатах планируют провести пересчет голосов из-за исков Трампа.

О победе Байдена написали некоторые СМИ, и CNN было одним из первых. Команда республиканца уверена, что в ходе голосования были допущены нарушения, поэтому призывает признать итоги выборов недействительными.