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20:25   21 Ноября 2020
Политика

Жители Атланты организовали протесты возле штаб-квартиры CNN

Жители Атланты организовали протесты возле штаб-квартиры CNN

Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа организовали акцию протеста. Митинг прошел возле штаб-квартиры телеканала CNN в Атланте, штат Джорджия.

Жители Америки выступали против распространения фейковой информации. Они не поддерживают объявление демократа Джозефа Байдена победителем выборов. Официальные итоги еще не были объявлены. В некоторых штатах планируют провести пересчет голосов из-за исков Трампа.

О победе Байдена написали некоторые СМИ, и CNN было одним из первых. Команда республиканца уверена, что в ходе голосования были допущены нарушения, поэтому призывает признать итоги выборов недействительными.

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#байден #трамп #протесты #cnn

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