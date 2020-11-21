Комплекс «Юг-2» позволит Белоруссии быстро попрощаться с Прибалтикой

Все больше альтернатив прибалтийским портам появляется в России.

У Белоруссии есть альтернативы сотрудничеству со странами Прибалтики в сфере грузоперевозок. Если страна решит увести свои грузы из прибалтийских портов, то многопрофильный перегрузочный комплекс (МПК) «Юг-2» готов предоставить братскому государству свои мощности в Ленинградской области.

«Преимущества у нас следующие. Во-первых, глубина, то есть мы можем принимать большие суда, ставить и грузить их. У нас большая территория. Во-вторых, нами была закуплена совершенно новая техника. И эксплуатируется она не больше двух лет», — рассказал директор по коммерческой деятельности МПК «Юг-2» Алексей Константинов в интервью порталу Baltnews.

По словам Константинова, комплекс готов принять из Белоруссии сталь, трубы, руду, технику, автомобили — в общем, все экспортируемые грузы, кроме наливной продукции.

Россия и Белоруссия — союзные государства с единым таможенным пространством, и «перевод» белорусских грузов из стран Прибалтики в Ленобласть станет предсказуемым итогом протекционистской политики со стороны Евросоюза, отмечает директор предприятия.

Играет роль и политический аспект: на фоне антироссийской риторики со стороны руководства Латвии, Литвы и Эстонии, уход российских грузов из прибалтийских портов эксперты предсказывали еще в 2017 году. А уже в августе этого года Евросоюз отказался финансировать модернизацию портов Латвии, в то же время российский транзит все больше идет через собственные хабы.

«Протекционистская политика со стороны ЕС, со стороны наших прибалтийских партнеров для бизнеса не выгодна. А получилось, что даже на фоне кризиса в разных отраслях, в том числе – угольной, партнеры, которые осуществляют перевалку в портах, ведут себя не по-партнерски», — объясняет Константинов.

Ранее сообщалось, что новый терминал в Усть-Луге выведет белорусский транзит из Прибалтики и будет помогать российским экспортерам, которым больше не придется возить грузы через другие страны.