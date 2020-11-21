Посол Российской Федерации в Гватемале ушел с должности

Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от должности посла РФ в Гватемале. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от должности посла РФ в Гватемале. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В сообщении сказано, что диппредставитель Российской Федерации освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла государства в Республике Гватемала. Хохоликов руководил дипмиссией с 2017 года. Дипломата назначили на пост диппредставителя РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре.

Российский лидер ранее выступил на саммите G20. Политик отметил негативные последствия пандемии коронавируса на мировую экономику. По его словам, в первую очередь необходимо решить вопрос с безработицей.