Американские пользователи Сети сообщили об аварии на атомной подлодке России. Источником данной информации стал лист напечатанного в Северодвинске календаря за 2021 год.

Американские пользователи Сети сообщили об аварии на атомной подлодке России. Источником данной информации стал лист напечатанного в Северодвинске календаря за 2021 год.

В Сети появился снимок якобы поврежденной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М" — "Казань". Пользователь TajoTakoya выразил уверенность в том, что на фото запечатлены последствия аварии, которая стала причиной возращении субмарины в Северодвинск на ремонт.

Хотя на самом деле подлодка направлялась в Северодвинск для завершения очередного этапа испытаний в белом море, о чем и сообщили представители пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ее экипаж отработал курс боевой подготовки и отправлялся домой. Хотя TajoTakoya утверждал, что подлодка вернулась на место базирования из-за повреждения крышки ракетной шахты.

"Осуществлялся ли ракетный запуск минувшим летом, который мог нанести некоторый ущерб?" — обратился автор к подписчикам.

Однако субмарина не была задействована на учениях со стрельбами ни в этом году, ни в прошлом. Капитан первого рынка запаса Василий Дандыкин в интервью "ПолитРоссии" заметил, что даже если крышка ракетной шахты была повреждена, это не та неприятность, которая потребовала бы от экипажа возвращения на место базирования — подобная неполадка легко может быть исправлена на месте.

Дальнейшее исследование снимка с якобы поврежденной подлодкой тоже привело к интересным открытиям. Оказалось, что фотография была взята с российского "форума Авиабазы", снимок сделали для северодвинского календаря на 2021 год, только вот пользователю TajoTakoya попалась обрезанная версия снимка. По гербу на подлодке удалось опознать в ней К-560 "Северодвинск".

Дандыкин указал, что причиной, по которой американцам так хотелось поверить в версию об аварии подлодки, стал как раз страх США перед российским подводным флотом. Кроме того подлодки "Ясень" — потенциальная угроза для американских кораблей.