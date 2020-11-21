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20:02   21 Ноября 2020
Армия

Подлодка "Северодвинск" заставила американских экспертов поломать голову

Подлодка "Северодвинск" заставила американских экспертов поломать голову

Американские пользователи Сети сообщили об аварии на атомной подлодке России. Источником данной информации стал лист напечатанного в Северодвинске календаря за 2021 год.

В Сети появился снимок якобы поврежденной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М" — "Казань". Пользователь TajoTakoya выразил уверенность в том, что на фото запечатлены последствия аварии, которая стала причиной возращении субмарины в Северодвинск на ремонт.

Хотя на самом деле подлодка направлялась в Северодвинск для завершения очередного этапа испытаний в белом море, о чем и сообщили представители пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ее экипаж отработал курс боевой подготовки и отправлялся домой. Хотя TajoTakoya утверждал, что подлодка вернулась на место базирования из-за повреждения крышки ракетной шахты.

"Осуществлялся ли ракетный запуск минувшим летом, который мог нанести некоторый ущерб?" — обратился автор к подписчикам.

Однако субмарина не была задействована на учениях со стрельбами ни в этом году, ни в прошлом. Капитан первого рынка запаса Василий Дандыкин в интервью "ПолитРоссии" заметил, что даже если крышка ракетной шахты была повреждена, это не та неприятность, которая потребовала бы от экипажа возвращения на место базирования — подобная неполадка легко может быть исправлена на месте.

Дальнейшее исследование снимка с якобы поврежденной подлодкой тоже привело к интересным открытиям. Оказалось, что фотография была взята с российского "форума Авиабазы", снимок сделали для северодвинского календаря на 2021 год, только вот пользователю TajoTakoya попалась обрезанная версия снимка. По гербу на подлодке удалось опознать в ней К-560 "Северодвинск".

Дандыкин указал, что причиной, по которой американцам так хотелось поверить в версию об аварии подлодки, стал как раз страх США перед российским подводным флотом. Кроме того подлодки "Ясень" — потенциальная угроза для американских кораблей.

"Я надеюсь, что этот проект в течение ближайших лет станет основой наших подводных ядерных сил, и он не будет уступать американским атомоходам "Вирджиния" и даже хваленому "Морскому волку", особенно по части оснащения ракетами "Циркон" и так далее", — резюмировал капитан

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#дандыкин #подлодка ясень #севродвинск

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