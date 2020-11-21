Хранитель Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери ушел из жизни

Скорбную весть о смерти архимандрита Адриана сообщил на своей странице в социальной сети бывший глава Инзенского района Владимир Шкунов.

Скорбную весть о смерти архимандрита Адриана сообщил на своей странице в социальной сети бывший глава Инзенского района Владимир Шкунов.

Незадолго до смерти священнослужитель заболел коронавирусом и его положили в реанимацию в Ульяновске с осложнениями, пишет "360". Сегодня бывший глава Инзенского района Владимир Шкунов поделился печальной новостью в Fасеbооk. По его словам, архимандрита Адриана не стало в 16:00. Священник выразил соболезнования всем православным.

В Жадовском мужском монастыре в Барышском районе в конце августа произошла вспышка коронавируса. От осложнений, вызванных инфекцией днем ранее умерли сербский патриарх Ириней и митрополит Татарстана Феофан. Священнослужитель Сербской православной церкви в Черногории — митрополит Амфилохий (Радович) также стал "жертвой" коронавируса.