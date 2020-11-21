Погребинский раскрыл особенности украинского рынка трудовых ресурсов

Уровень безработицы на Украине очень высок, особенно с учетом заробитчан, вернувшихся на родину из-за коронавируса. По разным данным, в стране с примерно 40-миллионным населением без работы остаются от двух до пяти миллионов граждан.

Уровень безработицы на Украине очень высок, особенно с учетом заробитчан, вернувшихся на родину из-за коронавируса. Официальные и неофициальные данные на этот счет сильно расходятся, сообщая, что в стране с примерно 40-миллионным населением от двух до пяти миллионов безработных граждан.

Об этом в рамках совместного проекта с Telegram-каналом «ЭкономистUA» рассказывает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По данным Государственной службы статистики Украины, на начало октября 2020 года в стране было 7,3028 миллиона трудоустроенных граждан. Это очень низкий показатель, так как тот же Госстат сообщает, что население Украины превышает 40 миллионов человек, отмечает политолог.

«Даже если согласиться с Минэкономики и принять их допущение (расчетами это назвать нельзя), что 35% экономики Украины находятся «в тени», и добавить еще 35% к общему количеству штатных работников, то все равно получается меньше 10 миллионов трудоустроенных в Украине», — пишет Погребинский.

При этом он напоминает, что на Украине 11 миллионов пенсионеров. Поэтому даже с учетом граждан, трудоустроенных «в тени», работающих людей слишком мало. А безработица в стране слишком велика.

«Оценки официальные и неофициальные очень разнятся и дают ориентировочные показатели от двух до пяти миллионов безработных в Украине, с учетом вернувшихся в этом году в страну заробитчан», — сообщает политолог.

Также Погребинский критически рассмотрел недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, о том, что в стране через центры занятости было официально трудоустроено 430 тысяч человек. Это то, над чем, по словам Шмыгаля, правительство работало последние восемь месяцев, чтобы помочь отечественному бизнесу в условиях коронавирусного кризиса.

Однако, как напоминает политолог, по официальным данным Госстата Украины, на начало октября текущего года в стране числилось 7 миллионов 302,8 тысяч штатных работников. А в начале июня текущего года этот показатель, по данным Госстата, составлял 7 миллионов 319,5 тысяч человек. То есть по информации Государственной службы статистики, численность официально трудоустроенных украинцев с мая по сентябрь включительно снизилась на 16,7 тысяч человек.

«О каких "трудоустроенных" говорит Шмыгаль? – возмущается Погребинский. — Он бы лучше, как премьер, следил за тем, чтобы количество имеющихся в стране рабочих мест не сокращалось».

Как указывает эксперт, процесс снижения емкости украинского трудового рынка начался еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К маю 2019 года, когда на пост президента Украины вступал Владимир Зеленский, в стране официально трудилось 7 миллионов 473,3 тысячи человек, а к концу 2019 года этот показатель снизился до 7 миллионов 296,7 тысячи. Таким образом без всякого коронавируса в стране куда-то пропало 176 тысяч рабочих мест, подчеркивает политолог.

В заключение, Погребинский приводит не менее удручающие данные об оплате труда на украинском рынке труда.

«48% всех, официально работающих в Украине, получают заплату менее 300 долларов в месяц (данные Госстата в пересчете на доллары США)», — сообщает эксперт.

В системе здравоохранения Украины, которую уже не раз власти обещали облагодетельствовать надбавкой в 300%, по итогам сентября зарплату менее 300 долларов получили 60,7% медицинских работников. А треть медработников (33,3%) и вовсе в зарплату за сентябрь 2020 года получили менее 6 тысяч гривен, подчеркивает Михаил Погребинский. А ведь речь, отмечает политолог, идет о людях, ежедневно рискующих своими жизнями ради спасения жизней других украинцев.