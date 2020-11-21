Соболь ушла от ответа о морали кандидатов "Умного голосования"

Моральные принципы кандидатов в "Умном голосовании" (УГ) не играют важной роли, заявила юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь.

Моральные принципы кандидатов в "Умном голосовании" (УГ) не играют важной роли, заявила юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь.

Она приняла участие в эфире программы "Грани недели", где также выступил зампредседателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров. Соболь и Гончаров намерены выдвигаться в Госдуму РФ в 2021 году, поэтому на передаче обсуждались выборы.

Соратница блогера Алексея Навального активно продвигала систему "Умного голосования". Ведущий рассказал случай, когда он испортил бюллетень, чтобы не голосовать за кандидата от КПРФ Елену Шувалову, которую поддерживало "Умное голосование".

Когда Соболь спросили о совести и морали кандидатов в УГ, то она растерялась. По ее словам, главным критерием отбора кандидата является отсутствие связи с "Единой Россией", а мораль не так важна, пишет "ПолитЭксперт".

"Приходится довольствоваться тем, что есть", — ответила Соболь.

ФБК смотрит только на то, чтобы человек не был членом "Единой России", подчеркнула юрист.