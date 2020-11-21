Пашинян выразил благодарность Шойгу за оказанную поддержку в Карабахе

Сергей Шойгу посетил Ереван с официальным визитом и встретился со своим армянским коллегой и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Сергей Шойгу посетил Ереван с официальным визитом и встретился со своим армянским коллегой и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пашинян выразил главе Минобороны РФ свою благодарность за оказанную российской стороной помощь в урегулировании конфликта в Карабахе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Армении и России в сфере обороны. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

"Хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку РФ, президента России, премьер-министра, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время, мы надеемся, что в этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", — приводит слова Пашиняна пресс-служба.

Помимо этого, стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. После этого глава Минобороны РФ отправился в Баку для переговоров с азербайджанской стороной.