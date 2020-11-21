Турция пользуется интеграцией с Азербайджаном ради собственных интересов

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассказал, как Турция использует Карабах для распространения своей экспансии на Закавказье.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассказал, как Турция использует Карабах для распространения своей экспансии на Закавказье.

Турецкие журналисты сообщили, что 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отправке войск в Азербайджан с целью проведения миротворческой миссии в Карабахе с российскими войсками. Однако российская сторона согласовала пребывание турецкое военного контингента только для наблюдения за обстановкой в рамках совместного центра мониторинга. Сам центр будет расположен на территории Азербайджана.

По мнению Комиссара Яррика, попытки Турции остаться в Карабахе свидетельствуют о том, что Анкара твердо намерена распространить свое влияние в НКР и на Закавказье. Несмотря на то, что официально турецкие войска не принимали участия в боевых действия в Карабахе, представители армии обороны Нагорного Карабаха заявляли об участии турецкого спецназа в боях на передовой. Кроме того, СМИ неоднократно сообщали, что с начала конфликта в регион было переброшено около нескольких тысяч завербованных Турцией боевиков с Ближнего Востока. Анкара также снабжала Баку вооружением и направила в регион около 600 военнослужащих и инструкторов.

Деятельность турецких войск в центре по контролю за соблюдением перемирия в НКР тоже вызывает вопросы. Анкара и Баку пытаются представить направленных в Азербайджан военных миротворческим контингентом, тогда как соглашение, заключенное 10 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном, не предполагает присутствия войск иных сторон.

Анкара активно претендовала то на роль парламентера, то на роль страны-гаранта или миротворца в Карабахе, чтобы усилить свое влияние. Учитывая действия в республике тысяч наемников, завербованных Турцией, заявления Анкары становятся только более лицемерными на этом фоне. По мнению автора статьи, усиление влияния Турции и присутствие в республике сирийских боевиков может только представлять угрозу для хрупкого перемирия.