IHS Markit рассказало, почему мировая экономика стоит на грани обвала

Ситуация с коронавирусом в США и Европе вышла из под контроля, предупреждают аналитики IHS Markit.

Ситуация с коронавирусом в США и Европе вышла из под контроля — экономические прогнозы неутешительны, констатирует аналитическая американо-британская компания IHS Markit. Ее эксперты подсчитали, что уровень мирового ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,2%. Ранее прогноз сохранялся на уровне 4,4%.

«Даже те страны, которые успешно справлялись с распространением коронавируса, были вынуждены вернуть ограничения для ресторанов, баров и других мест массового сбора людей», — сказано в отчете, приводит цитату портал Украина.ру.

Особенно заметно осложнение ситуации с инфекцией в Штатах и странах ЕС. В том случае, если полный карантин будет введен еще раз, на восстановлении экономики на ближайший год можно не рассчитывать, утверждают аналитики.

Ранее в Великобритании прошли протесты из-за жесткого локдауна, введенного правительством. Протестующие разделились на два лагеря: первый вообще не верит в пандемию, а второй считает, что карантинные меры нужны, но британские власти не оказывают должную поддержку населению в трудное время. Подробнее читайте в нашей статье.