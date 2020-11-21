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19:07   21 Ноября 2020
Армия

МО РФ: более 1100 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

МО РФ: более 1100 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Новая колонна автобусов с беженцами прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ 21 ноября, в субботу.

В российском военном ведомстве указали, что за сутки в столицу Карабаха вернулись более 1100 беженцев из Еревана. В общей сложности российские миротворцы сопроводили более 7 тысяч граждан, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения мирных жителей в НКР организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

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#россия #миротворцы #беженцы #карабах

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