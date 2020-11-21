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18:49   21 Ноября 2020
Политика

Вооруженные люди в форме армии ЦАР могут стать провокаторами перед выборами

Вооруженные люди в форме армии ЦАР могут стать провокаторами перед выборами

Вооруженные люди из Центральноафриканской республики пытаются выдать себя за военнослужащих FACA. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Жители городов Мобае, Бриа, Обо и Нзако заметили людей в военной форме с новыми автоматами Калашникова, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами РПГ-7. По словам очевидцев, вооруженные лица носят одинаковую форму и береты, которые делают их похожими на войска Центральноафриканской Республики.

В МИНУСКА заявили, что зафиксировали обращение и прорабатывают информацию совместно с силами ЦАР. Миротворцы и ВС республики обладают силами и средствами для предотвращения любой угрозы накануне выборов. Члены миссии сообщили, что организовали патрулирование и контрольно-пропускные пункты в ряде супрефектур. Принятые меры обеспечат безопасность и порядок на выборах в декабре.

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#выборы #миротворцы #цар

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