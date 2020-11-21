Вооруженные люди в форме армии ЦАР могут стать провокаторами перед выборами

Вооруженные люди из Центральноафриканской республики пытаются выдать себя за военнослужащих FACA. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Вооруженные люди из Центральноафриканской республики пытаются выдать себя за военнослужащих FACA. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Жители городов Мобае, Бриа, Обо и Нзако заметили людей в военной форме с новыми автоматами Калашникова, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами РПГ-7. По словам очевидцев, вооруженные лица носят одинаковую форму и береты, которые делают их похожими на войска Центральноафриканской Республики.

В МИНУСКА заявили, что зафиксировали обращение и прорабатывают информацию совместно с силами ЦАР. Миротворцы и ВС республики обладают силами и средствами для предотвращения любой угрозы накануне выборов. Члены миссии сообщили, что организовали патрулирование и контрольно-пропускные пункты в ряде супрефектур. Принятые меры обеспечат безопасность и порядок на выборах в декабре.