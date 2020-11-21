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18:12   21 Ноября 2020
Политика

Строительство ключевой трассы из столицы в аэропорт запущено в ЦАР

Строительство ключевой трассы из столицы в аэропорт запущено в ЦАР

Фостен-Арканж Туадера объявил о начале строительства дороги, которая соединит столицу Банги с международным аэропортом Мпоко.

Модернизация также коснется взлетно-посадочной полосы в главном аэропорте страны. Реализация этого масштабного проекта стала возможна после переговоров правительства ЦАР с инвестиционным фондом из Саудовской Аравии, по итогам которого африканской делегации предоставили крупный кредит для реновации столичной инфраструктуры. Новая дорога не только соединит аэропорт со столицей, но и соединит пять городских районов.

На дорогу Банги — Мпоко власти намерены выделить 12,8 миллиона долларов, работы возглавило конструкторское бюро le Crayon, а подрядчиками выступили китайские компании China Civil Engineering Building Corporation и China Railways.

По мнению министра общественных работ и дорожного хозяйства ЦАР Гисмалата Хамза, новая трасса станет частью плана по восстановлению и развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни населения.

Помимо трассы в Банги запланировано строительство госпиталя на 250 коек и учебных корпусов столичного университета. После этого власти направят свои усилия на модернизацию Водораспределительной компании республики (SODECA).

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#цар #банги #мпоко

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