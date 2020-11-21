СК призвал к борьбе с фейками о роли Советского Союза в ВОВ

Распространению лживой информации о роли СССР в годы войны нужно давать отпор. Об этом заявил заместитель председателя СК РФ Александр Федоров.

Распространению лживой информации о роли СССР в годы войны нужно давать отпор. Об этом заявил заместитель председателя СК РФ Александр Федоров.

Такое мнение он выразил в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга". На нем он также заявил, что следователи установили новые факты геноцида в ходе Великой Отечественной войны.

"Возбуждение и расследование уголовных дел о совершенных злодеяниях — это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", — рассказал Федоров.

Федоров отметил, что изыскательные работы по данным фактам продолжаются: возбуждаются уголовные дела, дается правовая оценка, и ведется розыск виновных лиц.

21 ноября, в субботу, в Музее Победы на Поклонной горе открылся Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", соорганизаторами которого выступили представители правоохранительных органов, министерств и ведомств Российской Федерации, а также общественные организации. Дата проведения мероприятия была приурочена к началу Нюрнбергского процесса, запущенного 20 ноября 1945 года. В ходе этого исторического судебного разбирательства были предъявлены обвинения группе главных нацистских военных преступников. Процесс длился 11 месяцев.