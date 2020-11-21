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17:54   21 Ноября 2020
Экономика

Власти Мальты обновили правила выдачи "золотых паспортов"

Власти Мальты обновили правила выдачи "золотых паспортов"

Процедура получения гражданства Мальты претерпела изменения. Теперь претендент на "золотой паспорт" не сможет получить его сразу после получения права на проживание в стране.

Общее число участников в программе составит только 1,5 тыс. человек. При этом выдача "золотых паспортов" будет производиться не более чем 400 заявителям в год, согласно указу правительства Мальты.

Всех претендентов ожидает серьезная юридическая проверка, которая исключит выдачу гражданства подозрительным лицам. Будут изучены источники капитала инвестора и риски возможного отмывания денег. Согласно новым правилам, срок данной проверки не ограничен. Кроме того, правительство Мальты будет на постоянной основе осуществлять мониторинг в отношении заявителей на протяжении пяти лет после выдачи гражданства.

Объем суммы инвестиций, которые необходимы для участия в соответствующей программе, в заявлении властей не указан.

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#гражданство #инвестиции #мальта #"золотой паспорт"

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