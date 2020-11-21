Власти Мальты обновили правила выдачи "золотых паспортов"

Процедура получения гражданства Мальты претерпела изменения. Теперь претендент на "золотой паспорт" не сможет получить его сразу после получения права на проживание в стране.

Процедура получения гражданства Мальты претерпела изменения. Теперь претендент на "золотой паспорт" не сможет получить его сразу после получения права на проживание в стране.

Общее число участников в программе составит только 1,5 тыс. человек. При этом выдача "золотых паспортов" будет производиться не более чем 400 заявителям в год, согласно указу правительства Мальты.

Всех претендентов ожидает серьезная юридическая проверка, которая исключит выдачу гражданства подозрительным лицам. Будут изучены источники капитала инвестора и риски возможного отмывания денег. Согласно новым правилам, срок данной проверки не ограничен. Кроме того, правительство Мальты будет на постоянной основе осуществлять мониторинг в отношении заявителей на протяжении пяти лет после выдачи гражданства.

Объем суммы инвестиций, которые необходимы для участия в соответствующей программе, в заявлении властей не указан.