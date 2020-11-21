Пушков: Россия сразу назвала майдан 2014 года на Украине госпереворотом

Дело о государственном перевороте 2014 года начали рассматривать на Украине, несмотря на то, что его главные фигуранты продолжают называть произошедшее «революцией достоинства».

Дело о государственном перевороте 2014 года начали рассматривать на Украине, несмотря на то, что его главные фигуранты продолжают называть произошедшее «революцией достоинства».

Об этом в личном Telegram-канале рассказал председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя сообщение украинского публициста Вячеслава Азарова о том, что так называемых «майданных лидеров» вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

«Итак, на Украине началось дело о государственном перевороте 2014 года, хотя фигуранты дела твердят о "Революции достоинства". Тем не менее в ГБР Украины сообщили, что открыто дело по статье 109 УК Украины — "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"», — пишет сенатор.

При этом Пушков напоминает, что Россия изначально на всех международных площадках, включая ПАСЕ (Парламентскую ассамблею Совета Европы) называла те события государственным переворотом, но ей в ответ рассказывали о произошедшей в Киеве «демократической революции».

Однако, если теперь даже в Киеве признают майдан 2014 года государственным переворотом, чем он и являлся не самом деле, то все резолюции, которые ПАСЕ принимала по поводу Украины, должны быть признаны ничтожными, уверен Пушков.

Напомним, ранее издание «Украина.ру» сообщило, что следователи ГБР вызвали на допрос по делу о госперевороте бывшего главу СНБО Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, бывшего депутата Татьяну Черновол, мэра Киева Виталия Кличко и других лидеров майдана.

При этом издание уточнило, что уголовное дело по статье 109 УК Украины возбуждено по заявлению депутата Верховной рады от ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За Жизнь») Рената Кузьмина.