Кадры из дома похитителя ребенка под Владимиром показали в Сети

Житель Владимира, удерживающий маленького мальчика в подвале своего дома, прошел следственный эксперимент на месте преступления. Видео с места событий обнародовали в интернете.

Житель Владимира, удерживающий маленького мальчика в подвале своего дома, прошел следственный эксперимент на месте преступления. Видео с места событий обнародовали в интернете.

Полиция Владимирской области обследовала частный дом, где 26-летний местный житель заточил семилетнего школьника в четырех холодных стенах и не отпускал. Подозреваемый в ходе расследования рассказал подробности похищения.

Ребенок пропал 28 сентября в одной из деревень под Владимиром. По данным правоохранителей, первоклассник ехал домой после школьных занятий, однако родители его так и не дождались. После исчезновения следователи завели уголовное дело. Суд в скором времени изберет фигуранту меру пресечения.