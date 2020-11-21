Банк для ЛГБТ появился в США

Цифровой банк для ЛГБТ сообщества будет помогать однополым парам растить детей.

Представители «поколения миллениалов» Роб Кертис и Билли Симонс создали цифровой банк для ЛГБТ-сообщества, пишет издание American Banker. Дебетовую карту Visa от банка уже получили 100 первых пользователей — транссексуалов, гомосексуалов и небинарных личностей (так называют людей, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу).

До проекта Кертис был администратором сайта для гей-знакомств, там же и познакомился с финансовым консультантом, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу. Тогда он внезапно начал осознавать, как его ЛГБТ-статус «влияет на денежные привычки» и решил создать свой банк.

Отличий от карт классических банков не так уж много, точнее одно: клиенты смогут использовать не настоящие имена, а выдуманные. Эту функцию создатели предусмотрели специально для людей, изменивших пол, объясняет Симонс. Теперь они могут написать на карте любое имя без «лишних» документальных подтверждений.

«Я транс-женщина. Я законно изменила свое имя и гендерную идентичности. Если я хочу обновить эти данные в своем банке, мне приходится получать документы в суде, нотариально заверять их, получать подтверждения от врачей и лично приносить их в банк, фактически раскрывая свою транс-сущность перед другими и подвергая себя опасности. Это дорого, трудоемко и эмоционально тяжело, столкновение с прошлым именем травмирует многих транс-людей», — говорит Симонс.

Насколько безопасно оформлять карты на выдуманные имена Кертис и Симонс не уточняют. Сейчас они заняты созданием онлайн сообщества, где клиенты смогут «планировать сеансы с финансовыми ЛГБТ-тренерами» и читать статьи по управлению капиталом.

«Мы работаем с Visa над содержательными статьями на финансовую тематику. Для ЛГБТ-людей существуют дополнительные статьи расходов. Кроме того, они раньше хотят уйти на пенсию, чтобы больше не скрывать свою ориентацию на работе, и отправиться в специальный ЛГБТ-дом для престарелых», — отмечает Симмонс.

Создатели говорят, что их банк будет помогать однополым парам или одиноким гомосексуалам советами по воспитанию детей и планированию семьи — подскажут, где лучше растить ребенка и каковы законы штата в этой области. Кстати, усыновлять детей однополые пары могут во всех 50 штатах: это законно с 2016 года. Почему в обязанности банка входят «семейные советы» создатели, увы, не объясняют.

Зато Кертис ссылается на опрос, проведенный в 2018 году: результаты показали, что в Америке владеют недвижимостью преимущественно гетеросексуальные молодые американцы — банки США гораздо охотнее выдают ипотеки традиционным парам, а не однополым, а транс-людей вносят в список кредитозаемщиков «повышенной группы риска». Также, согласно исследованию, гетеросексуалы чувствуют себя более финансово защищенными, чем гомосексуалы: становится ясно, на чьей стороне симпатии многих работодателей.

«Банкам нужно выйти за рамки этой парадигмы, когда они рассматривают нас как сегмент маркетинга, и начать думать о нас как о людях с уникальными потребностями», — говорит Кертис.

И все же создатели не поясняют, чем финансовые потребности в ЛГБТ-среде отличаются от «традиционных» денежных расходов. Несмотря на недовольство банковскими маркетологами, Симонс и Кертис, кажется, занимаются тем же самым, окрашивая стандартный, ничем не отличающийся от других продукт в радужные цвета в попытках заработать. Для того, чтобы твой бизнес взлетел в США образца 2020 года, достаточно навесить на него ярлык с четырьмя заветными буквами.

В середине ноября правительство Норвегии запретило разжигание ненависти в отношении бисексуалов и трансгендеров, предложив соответствующие поправки в уголовный кодекс. Согласно законопроекту, виновным грозит от одного года тюремного заключения.