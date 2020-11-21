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17:31   21 Ноября 2020
Армия

Президент Армении оценил вклад Путина в урегулирование конфликта в Карабахе

Президент Армении оценил вклад Путина в урегулирование конфликта в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что кровопролитие в Нагорном Карабахе было прекращено благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина.

Саркисян провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой выразил благодарность российской стороне за усилия, направленные на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

"Неважно, где живут армяне, они знают, что, если бы не ваши усилия и усилия Владимира Владимировича Путина, мы бы и сегодня продолжали терять молодые жизни. В первые дни войны мы знали, что все усилия руководства РФ, лично президента, были направлены на их прекращение", — сказал глава государства.

Он также добавил, что соглашение о полном прекращении огня в Карабахе является жизненно важным для армянского народа.

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#россия #армения #нагорный карабах

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