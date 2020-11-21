Политические элиты Японии поддержали кандидатуру Байдена заказными статьями

Японское издание Wedge Infinity предрекло США интервенцию "враждебных государств", если Трамп не передаст пост президента Джо Байдену.

Японское издание Wedge Infinity предрекло США интервенцию "враждебных государств", если Трамп не передаст пост президента Джо Байдену.

Авторы публикации назвали Джо Байдена новым президентом США и отметили, что действующий президент Дональд Трамп, пытаясь отсрочить передачу власти, лишь повышает риск стороннего вмешательства в американскую политику. Под странами, которые могут "воспользоваться моментом", автор подразумевал Китай, Северную Корею, Иран и Россию.

Цель публикации, очевидно, была направлена на стимулирование скорейшего процесса передачи власти от Трампа к Байдену. Политолог Сергей Маркелов в беседе с изданием "Слово и Дело" рассказал, чем Японии выгодна победа Байдена.

По его мнению, политические элиты в Японии никогда не питали симпатии к Трампу и развернутой при нем американской политике в отношении Азии.

"У него была весьма нестабильная и неоднозначная политика в отношении Азии. Трамп вел практически антиазиатскую программу в качестве главы государства", — отметил Маркелов.

Политолог отметил, что в Японии сохранилась своя древняя и консервативная демократия, у власти по 40 лет могут стоять одни и те же партии. В Белом доме японские власти предпочли бы видеть такого же представителя классической политической элиты, на эту роль превосходно подходит Байден. Во время президентства Барака Обамы он занимал пост вице-президента, до этого свыше тридцати лет был сенатором от штата Делавер.

"Привыкшие к политической стабильности в своей стране, они желают предотвратить ту дестабилизацию, которая возникла при президентстве Трампа", — отметил Маркеров.

Срок президентства Трампа для Азии напротив запомнился нестабильностью отношений США с Северной Кореей. Японская сторона предпочла бы, чтобы американскому президенту не было никакого дела до Кореи, как и до азиатского региона. Ради этого японские СМИ готовы тиражировать материалы о том, что Байден является единственным возможным президентом США, а затягивание передачи ему власти может спровоцировать вероломное вмешательство неких "враждебных государств".