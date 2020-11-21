Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:10   21 Ноября 2020
Политика

Президент РФ заявил о необходимости модернизации ВТО

Президент РФ заявил о необходимости модернизации ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформировании. Соответствующее мнение президент России Владимир Путин выразил в ходе выступления на саммите G20.

Альтернативы ВТО в настоящее время не существует, считает Владимир Путин. По мнению российского лидера, входящим в состав организации государствам стоит задуматься о ее модернизации. Кроме того, Путин отметил, что считает нужным отказ от протекционизма и ведения санкционной политики.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии. Из-за пандемии коронавирусной инфекции участники выступают в онлайн-формате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #реформа #вто #G 20

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров