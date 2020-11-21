Президент РФ заявил о необходимости модернизации ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформировании. Соответствующее мнение президент России Владимир Путин выразил в ходе выступления на саммите G20.

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформировании. Соответствующее мнение президент России Владимир Путин выразил в ходе выступления на саммите G20.

Альтернативы ВТО в настоящее время не существует, считает Владимир Путин. По мнению российского лидера, входящим в состав организации государствам стоит задуматься о ее модернизации. Кроме того, Путин отметил, что считает нужным отказ от протекционизма и ведения санкционной политики.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии. Из-за пандемии коронавирусной инфекции участники выступают в онлайн-формате.