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17:03   21 Ноября 2020
Экономика

Партнеры "Северного потока — 2" столкнулись с новыми угрозами от США

Партнеры "Северного потока — 2" столкнулись с новыми угрозами от США

Европейские компании, причастные к строительству "СП-2", получают угрозы со стороны США. Власти Соединенных Штатов грозят им новыми санкциями в случае продолжения прокладки газопровода.

Американское правительство надеется избежать введения санкций против компаний из Европы. В связи с этим оно дает время партнерам "Северного потока — 2" покинуть строительство проекта. Об этом заявил представитель правительства Штатов, слова которого приводит издание DPA.

Однако агентство не уточняет, от чьего лица ведутся данные переговоры и с какими конкретно европейскими компаниями.

Ранее руководитель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отметил, что действия США по отношению к проекту "Северный поток — 2" похожи на методы мафии. С приходом нового президента политика Штатов с большей вероятностью останется той же, добавил Клаус Эрнст.

"Северный поток — 2" предполагает две нитки газопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они будут проложены от российского побережья через Балтийское море до Германии.

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#сша #санкции #северный поток - 2

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