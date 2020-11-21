Путин: пандемия COVID-19 спровоцировала кризис в мировой экономике

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала системный экономический кризис.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала системный экономический кризис.

Лидеры стран "Большой двадцатки" в ходе саммита 21 ноября обсуждают актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с пандемией COVID-19 и восстановление экономики. Участвующий в мероприятии президент России заявил, что масштаб проблем, с которыми столкнулось человечество в 2020 году, "беспрецедентен".

По мнению Путина, пандемия COVID-19 катализировала системный кризис в экономике. Главными проблемами, с которыми столкнулось мировое сообщество, стала безработица и рост бедности, заключил президент России.