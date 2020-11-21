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16:40   21 Ноября 2020
Общество

Ученые считают, что COVID-19 может спровоцировать вспышку кори

Ученые считают, что COVID-19 может спровоцировать вспышку кори

Ученые назвали причину предполагаемой вспышки кори в отсутствии своевременной вакцинации из-за пандемии коронавируса.

Понижение экономической активности стало причиной роста уровня бедности в стране, считают ученые детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Это влияет на общую экономическую обстановку и сокращение социальной поддержки.

Исследователи уточнили, что задержка кампании вакцинации к концу октября привела к тому, что более 94 миллионов детей в 26 странах мира оказались не привиты от кори в запланированное время. Снижение заболевания корью специалисты назвали предвестником будущих вспышек. Ученые предостерегают, что в следующем году может возникнуть эпидемия кори.

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#вакцинация #прививка #корь

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