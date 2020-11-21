Алиев на встрече с Шойгу заявил о дружбе с Россией и Турцией

Российская делегация 21 ноября прилетела в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым назвал Россию и Турцию дружественными странами для Баку.

Он также заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху «ставит точку в многолетнем противостоянии». Президент заверил, что серьезных нарушений режима прекращения огня в НКР не будет.

21 ноября в столицу Азербайджана прилетела российская межведомственная делегация. До этого Шойгу, Лавров и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко побывали в Ереване.

10 ноября при содействии России Армения и Азербайджан подписали соглашение, прекращающее боевые действия в Нагорном Карабахе. За соблюдением решения будут следить российские миротворцы.

Конфликт в НКР с новой силой разгорелся в конце сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации. На стороне Азербайджана открыто выступила Турция.