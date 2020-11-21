Джорджия опровергла сертификацию результатов выборов

Власти Джорджии сделали ошибочное заявление о сертификации итогов выборов. Об этом заявила помощница вице-губернатора штата Джордан Фукс.

Власти Джорджии сделали ошибочное заявление о сертификации итогов выборов. Об этом заявила помощница вице-губернатора штата Джордан Фукс.

Американские СМИ ранее распространили информацию о том, что власти штата сертифицировали результаты голосования за кандидатов в президенты США. По словам Фукс, один из сотрудников ошибочно выслал неверный пресс-релиз.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, однако официальные результаты пока не объявлены. Действующий лидер страны Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжают борьбу за высший руководящий пост американского государства.