15:58 21 Ноября 2020Армия
Противники ЛНА распространяют фейки об итогах переговоров в Тунисе
Противники перемирия в Ливии пытаются искажать итоги переговоров с помощью фейков в Сети, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.
Противники перемирия в Ливии пытаются искажать итоги переговоров с помощью фейков в Сети, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.
По словам спикера ЛНА, злоумышленники от его лица с помощью фальшивых аккаунтов в соцсетях распространяют недостоверную информацию. Фейки направлены на создание негативного образа мирных инициатив Совместного военного комитета "5+5" по урегулированию внутриливийского кризиса в глазах мирового сообщества, пишет ФАН.
Как отмечал ранее делегат армии Хафтара в СВК Амраджиа Амами, на прошедших переговорах удалось достичь желаемых результатов. Он подчеркнул необходимость прийти к консенсусу и реализовать договоренности о полном прекращении огня.