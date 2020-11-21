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15:58   21 Ноября 2020
Армия

Противники ЛНА распространяют фейки об итогах переговоров в Тунисе

Противники ЛНА распространяют фейки об итогах переговоров в Тунисе

Противники перемирия в Ливии пытаются искажать итоги переговоров с помощью фейков в Сети, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

По словам спикера ЛНА, злоумышленники от его лица с помощью фальшивых аккаунтов в соцсетях распространяют недостоверную информацию. Фейки направлены на создание негативного образа мирных инициатив Совместного военного комитета "5+5" по урегулированию внутриливийского кризиса в глазах мирового сообщества, пишет ФАН.

Как отмечал ранее делегат армии Хафтара в СВК Амраджиа Амами, на прошедших переговорах удалось достичь желаемых результатов. Он подчеркнул необходимость прийти к консенсусу и реализовать договоренности о полном прекращении огня.

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#ливия #лна #Ахмад Мисмари

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