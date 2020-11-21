Крымский политик указал на первую ошибку нового президента Молдавии

Заявление президента Молдавии Майи Санду о статусе Крыма стало первой внешнеполитической ошибкой, отметил крымский политик Юрий Гемпель.

Заявление президента Молдавии Майи Санду о статусе Крыма стало первой внешнеполитической ошибкой, отметил крымский политик Юрий Гемпель.

Президент Молдавии ранее сказала, что считает Крым "территорией Украины". Санду подчеркнула, что для решения ситуации в Приднестровье надо вывести миротворцев.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель утверждает, что ее позиция противоречива и ошибочна. У нового президента Молдавии нет взвешенного подхода к ситуации.

Санду нужно искать пути решения положения в Приднестровье, а не рассуждать о российском полуострове, говорит Гемпель. Политик подчеркнул, что Крым является российским регионом, и этот вопрос не обсуждается.

Крым стал частью РФ после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.