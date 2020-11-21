15:33 21 Ноября 2020Политика
МИД РФ запретил 25 гражданам Великобритании въезжать в Россию
Российская Федерация в ответ на недружественные действия британских властей ввела ограничения в отношении 25 представителей государства.
Российская Федерация в ответ на недружественные действия британских властей ввела ограничения в отношении 25 представителей государства.
Об этом сообщила руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении говорится, что лицам, которые попали в список, запрещается въезжать на территорию России. Стоит отметить, Москва также призвала власти Великобритании прекратить необоснованную конфронтацию.