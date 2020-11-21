Российская Федерация в ответ на недружественные действия британских властей ввела ограничения в отношении 25 представителей государства.

Российская Федерация в ответ на недружественные действия британских властей ввела ограничения в отношении 25 представителей государства.

Об этом сообщила руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В сообщении говорится, что лицам, которые попали в список, запрещается въезжать на территорию России. Стоит отметить, Москва также призвала власти Великобритании прекратить необоснованную конфронтацию.