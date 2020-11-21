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15:33   21 Ноября 2020
Политика

МИД РФ запретил 25 гражданам Великобритании въезжать в Россию

МИД РФ запретил 25 гражданам Великобритании въезжать в Россию

Российская Федерация в ответ на недружественные действия британских властей ввела ограничения в отношении 25 представителей государства.

Об этом сообщила руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В сообщении говорится, что лицам, которые попали в список, запрещается въезжать на территорию России. Стоит отметить, Москва также призвала власти Великобритании прекратить необоснованную конфронтацию.

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