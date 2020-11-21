Голландский журналист незаметно присоединился к онлайн-совещанию глав Минобороны стран Евросоюза. Инцидент произошел из-за невнимательности министра обороны Нидерландов.

Голландский журналист незаметно присоединился к онлайн-совещанию глав Минобороны стран Евросоюза. Инцидент произошел из-за невнимательности министра обороны Нидерландов.

На онлайн-встрече главы обсуждали усиление евробезопасности и укрепление обороны Евросоюза на ближайшее будущее.

Журналист Даниэль Верлаан подключился к совещанию на сервисе Zoom после того, как увидел часть пароля для входа в видеоконференцию на фото, которое в социальной сети разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. В этот момент она находилась на карантине.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте порекомендовал усилить кибербезопасность, а министров попросил быть бдительнее и аккуратнее перед анонсами подобных мероприятий.