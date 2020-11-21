Ракетный обстрел в Кабуле привел к гибели восьми человек

СМИ сообщили, что столицу Афганистана накрыл взрыв ракет. Предварительно, жертвами ЧП стали восемь мирных жителей.

СМИ сообщили, что столицу Афганистана накрыл взрыв ракет. Предварительно, жертвами ЧП стали восемь мирных жителей.

Минимум восемь человек погибли и 31 житель оказался ранен во время ракетного обстрела в Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

По данным полиции, всего в городе выпустили 23 ракеты. В результате происшествия пострадало несколько крупных районов мегаполиса. Уточняется, что один снаряд "приземлился" на территории посольства Ирана в Кабуле, некоторые осколки даже задели основное здание. ЧП, к счастью, миновало представителей дипмиссии. Детали случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Не так давно взрыв газа произошел в Ставрополе. После происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. Двух из них после осмотра врачей отпустили.