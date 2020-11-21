Ракетный обстрел в Кабуле привел к гибели восьми человек
СМИ сообщили, что столицу Афганистана накрыл взрыв ракет. Предварительно, жертвами ЧП стали восемь мирных жителей.
Минимум восемь человек погибли и 31 житель оказался ранен во время ракетного обстрела в Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.
По данным полиции, всего в городе выпустили 23 ракеты. В результате происшествия пострадало несколько крупных районов мегаполиса. Уточняется, что один снаряд "приземлился" на территории посольства Ирана в Кабуле, некоторые осколки даже задели основное здание. ЧП, к счастью, миновало представителей дипмиссии. Детали случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Не так давно взрыв газа произошел в Ставрополе. После происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. Двух из них после осмотра врачей отпустили.