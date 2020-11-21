Шойгу уверен, что режим прекращения огня в НКР будет соблюдаться и дальше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил усилия по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил усилия по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава российского военного ведомства во время встречи с азербайджанским лидером и министром обороны республики Закиром Гасановым выразил уверенность, что перемирие в Карабахе будет соблюдаться и впредь.

Шойгу напомнил, что за короткий срок российские миротворцы развернули 23 наблюдательных пункта на территории НКР, чтобы обеспечить безопасность по всей линии соприкосновения. Кроме того, из Еревана возвращаются беженцы.