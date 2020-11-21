15:10 21 Ноября 2020Армия
Шойгу уверен, что режим прекращения огня в НКР будет соблюдаться и дальше
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил усилия по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил усилия по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава российского военного ведомства во время встречи с азербайджанским лидером и министром обороны республики Закиром Гасановым выразил уверенность, что перемирие в Карабахе будет соблюдаться и впредь.
Шойгу напомнил, что за короткий срок российские миротворцы развернули 23 наблюдательных пункта на территории НКР, чтобы обеспечить безопасность по всей линии соприкосновения. Кроме того, из Еревана возвращаются беженцы.
"Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты", — подчеркнул Шойгу.