Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:10   21 Ноября 2020
Армия

Шойгу уверен, что режим прекращения огня в НКР будет соблюдаться и дальше

Шойгу уверен, что режим прекращения огня в НКР будет соблюдаться и дальше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил усилия по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава российского военного ведомства во время встречи с азербайджанским лидером и министром обороны республики Закиром Гасановым выразил уверенность, что перемирие в Карабахе будет соблюдаться и впредь.

Шойгу напомнил, что за короткий срок российские миротворцы развернули 23 наблюдательных пункта на территории НКР, чтобы обеспечить безопасность по всей линии соприкосновения. Кроме того, из Еревана возвращаются беженцы.

"Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты", — подчеркнул Шойгу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#шойгу #азербайджан #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров