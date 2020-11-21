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14:56   21 Ноября 2020
Армия

Шойгу обсудил с Алиевым соблюдение перемирия в Карабахе

Шойгу обсудил с Алиевым соблюдение перемирия в Карабахе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Во время своего визита в Баку Шойгу обсудил с Алиевым и Гасановым текущую обстановку в Нагорном Карабахе. В частности, стороны обговорили соблюдение режима прекращения огня в регионе.

"Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов", — заявил глава российского военного ведомства.

Ранее Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном указал на важность неукоснительного соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху. Также министр обороны РФ провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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#шойгу #азербайджан #карабах

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