Шойгу обсудил с Алиевым соблюдение перемирия в Карабахе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Во время своего визита в Баку Шойгу обсудил с Алиевым и Гасановым текущую обстановку в Нагорном Карабахе. В частности, стороны обговорили соблюдение режима прекращения огня в регионе.

"Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов", — заявил глава российского военного ведомства.

Ранее Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном указал на важность неукоснительного соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху. Также министр обороны РФ провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.