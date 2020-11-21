Президент Германии оценил Нюрнбергский процесс и поругал США

Выступая на церемонии в честь 75-летия судебного процесса над нацистами, Штайнмайер посетовал, что ряд стран так и не присоединились к Международному уголовному суду.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на мероприятии по случаю 75-й годовщины начала Нюрнбергского процесса 20 ноября заявил, что суд над нацистскими преступниками «стал революцией» и вошел не только в историю права, но и в мировую историю, несмотря на послевоенные разногласия держав-победительниц.

«В мировую историю он вошел и потому, что союзники договорились совместно вести процесс. В отношениях между Америкой, Великобританией, Францией и Советским Союзом после общего празднования победы довольно быстро последовало разочарование. Тем не менее, Нюрнбергский процесс был проведен совместно», — заявил Штайнмайер.

При этом он с сожалением отметил, что в последние десятилетия государства «вступают в конкурентную борьбу друг с другом», а обязательные нормы воспринимаются как «ограничение собственной власти».

«США внесли существенный вклад в создание Международного военного трибунала в Нюрнберге, и американские эксперты по международному праву были соавторами идеи создания Международного уголовного суда. Тем не менее, США в последние годы активно противодействуют работе суда в Гааге», — констатировал Франк-Вальтер Штайнмайтер.

Он также посетовал на то, что США, Россия, Китай, Индия и «десятки других государств» так и не присоединились к Международному уголовному суду. Но выразил надежду, что Международный уголовный суд все же сможет укрепить доверие к своей беспристрастности и его ценность будет признана.

Символично, что выступление Штайнмайера наблюдал из зала американский юрист Бенджамин Ференц (в этом году ему исполнилось 100 лет), который расследовал военные преступления нацистов и был главным прокурором от США на Нюрнбергском процессе по айнзацгруппам — подразделениям СС, созданным для уничтожения евреев, партизан и несогласных с нацистским режимом на оккупированных территориях. С 1941 по 1943 год их жертвами стали более миллиона человек.

Нюрнбергский процесс навсегда изменил международную систему правосудия, отметил Штайнмайер. Его новизна заключалась не в запрете военных преступлений — юридически он действовал еще со времен окончания Первой мировой войны. Но ответственность за нарушения международного права до 1945 года возлагалась только на государство, «во имя которого они совершались», а не на конкретных лиц.

Историческая справка

Впервые о создании Международного военного трибунала заговорили в СССР еще в 1942 году, а 20 ноября 1945 года представители Советского Союза, Великобритании, Франции и США собрались в Нюрнберге, чтобы вершить правосудие. Первый этап процесса шел без малого год — 1 октября 1946-го состоялось последнее заседание. Далее последовало еще 12 процессов — они длились вплоть до 1949 года.

Главный суд XX века стал беспрецедентным торжеством справедливости. Впервые на нем осудили не только исполнителей нацистских преступлений, но и тех, кто отдавал им приказы. Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица государства, обвиняемые в совершении военных преступлениях и геноциде. Впервые слово «геноцид» открыто прозвучало в зале суда.

«И теперь на скамье подсудимых сидят война, погром, похищение людей, массовые убийства и пытки,» — писал присутствовавший на открытии процесса в Нюрнберге корреспондент газеты «Neue Zeitung» Эрих Кестнер.

По итогам Нюрнбергского процесса 12 обвиняемых из числа руководителей гитлеровской Германии были приговорены к смертной казни, еще семеро — к тюремному заключению, трое были оправданы, один покончил с собой до начала суда, еще одного признали неизлечимо больным.

В июле полиция Канады решила наказать тех, кто написал на памятнике дивизии СС «Галичина» фразу «Nazi war monument» (с англ. — нацистский военный монумент), за «преступление, совершенное на почве ненависти». Шеф местной полиции Стив Таннер отметил, что нацизм в Канаде не поддерживают, но должны исполнять свой долг согласно букве закона. Он сожалеет, что «такие памятники вообще существуют».