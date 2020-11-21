Yle: европейские бизнесмены просят Россию упростить правила деловых поездок

Девять крупных торговых организаций Европы обратились к российскому правительству с просьбой упростить механизмы деловых поездок в условиях ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Девять крупных торговых организаций Европы обратились к российскому правительству с просьбой упростить механизмы деловых поездок в условиях ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает финское издание Yle, отмечая, что европейцы не хотят лишать себя возможности торговать с Россией даже в условиях пандемии и связанных с нею ограничений.

В совместном письме европейских торговых организаций российскому правительству, содержится просьба открыть границы или создать упрощенный механизм для деловых поездок.

«Сотням финских специалистов нужно регулярно ездить в Россию, чтобы вести дела, — приводит издание слова Лаури Вейялайнен – исполнительного директора East Office. — Из-за нынешних правил вести бизнес тяжело, и нам каждую неделю задают вопросы по этому поводу. Все интересуются, когда можно будет возобновить деловые поездки».

Компания East Office представляет на российском рынке 28 крупных финских предприятий, отмечает издание. Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, очень плохо отразился на торговых отношениях с восточным соседом, пишет автор материала.

Например, в последнем отчете финско-российской торговой палаты, говорится, что о сокращении оборота заявляют 40% предпринимателей. Но не одни финны столкнулись с проблемами. Письмо российскому правительству, помимо East Office, подписали еще восемь европейских компаний.

Из-за ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции, говорится в совместном письме европейских бизнесменов, въезжающим в Россию иностранным предпринимателям необходимо квалифицировать себя, как специалистов. Но это право можно использовать только один раз. А предпринимателям, которым требуется совершать более одной деловой поездки в РФ, нужно получить на это особое разрешение российского МИД и Федеральной службы безопасности.

«Эта бюрократия у всех отнимает много сил и денег. У малых и средних предприятий просто нет таких ресурсов», — жалуются европейские бизнесмены.

Также в письме отмечается, что в сложившейся ситуации большая част финских специалистов – менеджеров, инженеров и директоров – которые вернулись на свои рабочие места в Россию еще в конце лета, застряла там вдали от своих семей. Потому что, выехав из России, они уже не смогут вернуться на работу. А у членов их семей нет особого статуса, позволяющего проезд через границу, поэтому они не могут приехать в Россию.

Чтобы исправить ситуацию, когда члены семей оказались разлучены из-за коронавирусных ограничений, европейские предприниматели предлагают российскому правительству дать и самим специалистам и их родным право неоднократного въезда в Россию без необходимости запрашивать особое разрешение. А также они просят заменить необходимый сейчас двухнедельный карантин на предъявление отрицательного теста на COVID-19.

Как напоминают авторы письма, до пандемии коронавируса деловые поездки между Россией и Европой составляли примерно треть всего пассажирского трафика.

Помимо финнов, проблему деловых поездок в Россию пытаются решить и бизнесмены из Германии. Как сообщала ранее газета «Известия», немецкая торговая палата вместе с авиакомпанией Lufthansa и немецким посольством в РФ организовала уже 19 спецрейсов для представителей почти 300 компаний, которым требовалось попасть на территорию России.

Но Финляндия расположена слишком близко к России, отмечает Лаури Вейялайнен и ей не нужны авиарейсы, чтобы доставить своих граждан на рабочие места, большинство которых находится в Ленинградской области.

Помимо обращения к правительству РФ представители европейского бизнеса направили аналогичный запрос и в Европейскую комиссию. И если Россия в этом вопросе им навстречу и смягчит правила деловых поездок, возможно, смягчение ограничений коснется и российских бизнесменов, ведущих бизнес в Евросоюзе.