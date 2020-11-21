Аналитики указали на рост числа спонтанных путешествий в России

Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса OneTwoTrip на основе проведенных исследований.

Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса OneTwoTrip на основе проведенных исследований.

Согласно статистике, туристы в этом году стали в полтора раза чаще покупать обратный билет в день отъезда. Наиболее популярными городами для "спонтанного возвращения" в октябре 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург.

Жители Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону также часто покупают авиабилет домой в день отлета. Билеты на поезд для возвращения домой чаще всего этой осенью покупали жители Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода.