14:07 21 Ноября 2020Общество
Аналитики указали на рост числа спонтанных путешествий в России
Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса OneTwoTrip на основе проведенных исследований.
Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса OneTwoTrip на основе проведенных исследований.
Согласно статистике, туристы в этом году стали в полтора раза чаще покупать обратный билет в день отъезда. Наиболее популярными городами для "спонтанного возвращения" в октябре 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург.
Жители Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону также часто покупают авиабилет домой в день отлета. Билеты на поезд для возвращения домой чаще всего этой осенью покупали жители Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода.