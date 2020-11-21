Эпидемиолог рассказала, когда больной COVID-19 наиболее заразен для окружающих

Активный вирус может выделяться из верхних дыхательных путей еще до появления симптомов.

Человек с коронавирусом может заразить окружающих за два-три дня до появления первых признаков заболевания, таких как слабость, потеря обоняния и кашель. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

По ее словам, концентрация вируса в верхних дыхательных путях высока до того, как человек почувствовал себя плохо. Таким образом заболевший особенно активно выделяет COVID-19 в первую неделю болезни, даже если она протекает в легкой форме.

Как отметила эксперт Роспотребнадзора, как правило, вирус жизнеспособен до 10 дней ( при легкой форме) и до 21 дня при средней и тяжелых формах. Но, если иммунитет человека слаб, то он выделяет активный вирус в течение 70 дней.

По данным оперативного штаба на 21 ноября, в России выявлено 24 822 заболевших коронавирусом.