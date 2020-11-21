Пашинян сообщил о необходимости реформы армянских войск

Вооруженные силы Армении нуждаются в серии реформ и модернизации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на церемонии назначения нового главы Минобороны.

Вооруженные силы Армении нуждаются в серии реформ и модернизации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на церемонии назначения нового главы Минобороны.

Накануне армянский премьер подписал указ об отставке прежнего министра обороны Давида Тонояна и назначил на его место Вагаршака Арутюняна. Ранее он возглавлял оборонное ведомство в период с 1999 по 2000 год.

"Мы должны серьезно проанализировать произошедшее, понять, где мы ошиблись, почему мы ошиблись, и должны из тех ошибок сделать выводы. И вообще, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования ВС и армии", — указал Пашинян на церемонии представления министра обороны.

Гарантом безопасности страны Пашинян назвал армию, однако подчеркнул, что войскам нужно построить новую стратегию и что армия нуждается в качественных изменениях, на которые указала деятельность турецкой стороны в Нагорном Карабахе, миротворческой миссии России и поствоенная обстановка.

О реформировании войск премьер заявил после подписания трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. По соглашению, подписанному 10 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, Нагорно-Карабахская Республика потеряла часть территорий, которые отошли под контроль Баку. В Ереване оппозиция посчитала это предательством и в стране вторую неделю проходят протестные акции. Демонстранты потребовали отставки правительства во главе с Пашиняном.