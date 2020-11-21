Агутин победил в международном конкурсе USA Songwriting Competition

Композиция российского певца Леонида Агутина Just a Rainy Day победила в номинации World Music.

Композиция российского певца Леонида Агутина Just a Rainy Day победила в номинации World Music.

На сайте конкурса пишут, что песня Агутина вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения. Победу в конкурсе с российским певцом также разделили американцы Билл Дженкинс и Тристан Мюттьюс. В финал USA Songwriting Competition также прошел российский гитарист Роман Мирошниченко с песней lien's Electrik Dream.

Композиция Агутина, которая так понравилась жюри конкурса, вошла в альбом La Vida Cosmopolita. Альбом вышел в свет весной 2020 года. Он включает в себя 11 песен, над которыми Агутин работал со своими коллегами из разных стран. О победе в конкусе исполнитель сообщил своим фанатам в Instagram.