Чешские власти окончательно разрушили памятник Коневу

Пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 окончательно уничтожили по распоряжению властей.

Пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 окончательно уничтожили по распоряжению властей.

Посольство РФ в Чехии требует вернуть ситуацию в правовое русло, так как снос военно-мемориального объекта нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года.

Россия предложила провести консультации, однако чешская сторона отказывается от диалога.

Маршал Иван Конев в мае 1945 года командовал в ходе Пражской наступательной операции Красной армии войсками 1-го Украинского фронта, подразделения которого спасли столицу от уничтожения. За эти заслуги в 1980 году ему был воздвигнут памятник.