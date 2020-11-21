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13:39   21 Ноября 2020
Политика

Чешские власти окончательно разрушили памятник Коневу

Чешские власти окончательно разрушили памятник Коневу

Пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 окончательно уничтожили по распоряжению властей.

Посольство РФ в Чехии требует вернуть ситуацию в правовое русло, так как снос военно-мемориального объекта нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года.

Россия предложила провести консультации, однако чешская сторона отказывается от диалога.

Маршал Иван Конев в мае 1945 года командовал в ходе Пражской наступательной операции Красной армии войсками 1-го Украинского фронта, подразделения которого спасли столицу от уничтожения. За эти заслуги в 1980 году ему был воздвигнут памятник.

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#памятник #чехия #прага #конев

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