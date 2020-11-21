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13:28   21 Ноября 2020
Армия

ФСБ направит дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана

ФСБ направит дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана

Погранслужба России развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников отметил, что еще 188 российских пограничников с необходимым количеством техники направят к армяно-азербайджанской границе по просьбе Еревана. По словам главы ФСБ, решение было принято с целью обеспечения безопасности и поддержания мира в Нагорном Карабахе.

Также он сообщил, что Баку проинформирован по этому поводу, взаимодействие между партнерами организовано. Стороны в круглосуточном режиме осуществляют обмен информацией.

"Необходимые вопросы с точки зрения взаимодействия по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств, установлены", — добавил Бортников.

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