13:28 21 Ноября 2020Армия
ФСБ направит дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана
Погранслужба России развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Погранслужба России развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Бортников отметил, что еще 188 российских пограничников с необходимым количеством техники направят к армяно-азербайджанской границе по просьбе Еревана. По словам главы ФСБ, решение было принято с целью обеспечения безопасности и поддержания мира в Нагорном Карабахе.
Также он сообщил, что Баку проинформирован по этому поводу, взаимодействие между партнерами организовано. Стороны в круглосуточном режиме осуществляют обмен информацией.
"Необходимые вопросы с точки зрения взаимодействия по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств, установлены", — добавил Бортников.