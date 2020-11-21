Политолог заявил, что победа Байдена на выборах негативно отразится на ЕС

Многие европейские страны могут пострадать от либеральной модели демократии кандидата на пост президента Джозефа Байдена в случае его победы на выборах в США.

Многие европейские страны могут пострадать от либеральной модели демократии кандидата на пост президента Джозефа Байдена в случае его победы на выборах в США.

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский изданию "Украина.ру".

Эксперт утверждает, что действующий президент Дональд Трамп в первую очередь занимался решением внутренних проблем государства. Его оппонент на выборах от Демократической партии Байден намерен перенести внимание на международную арену. По словам Шпаковского, влияние Байдена отразится на консервативных странах Европейского союза, в том числе Венгрии и Польше. Политолог отметил явный негативный настрой против указанных государств.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Трамп ранее рассказал о сговоре фармацевтических и технологических компаний, которые вели рекламную кампанию против него.