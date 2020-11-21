Россияне резко ответили на оскорбления историка Сытина

Россияне отрицательно отреагировали на оскорбления историка и аналитика Александра Сытина, который заявил о брезгливости к гражданам РФ.

Россияне отрицательно отреагировали на оскорбления историка и аналитика Александра Сытина, который заявил о брезгливости к гражданам РФ.

Скандально известный историк Сытин в эфире телевизионного шоу вспомнил о неравенстве в СССР, когда рабочий получал больше, чем сотрудник института. Аналитику предложили идти работать в Госдуму РФ, однако он ответил, что "брезгует народом России".

Сытин не забыл похвалить себя, заявив, что обладает уникальным талантом "создавать смыслы". В результате началась перепалка между участниками шоу, с которой не справился телеведущий Андрей Норкин.

Заявления историка оскорбили россиян, которые резко высказались в социальных сетях. Многие ответили Сытину нелицеприятными словами.