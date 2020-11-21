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12:33   21 Ноября 2020
Политика

Суд США принял ходатайство РФ и приостановил разбирательство по делу ЮКОСа

Суд США принял ходатайство РФ и приостановил разбирательство по делу ЮКОСа

Федеральный суд округа Колумбия в США принял ходатайство России и приостановил разбирательство, в рамках которого экс-акционеры ЮКОСа намерены взыскать с РФ 50 млрд долларов.

Разбирательство приостановлено до тех пор, пока Верховный суд Нидерландов в Гааге не рассмотрит кассационную жалобу Москвы, или до 18 ноября 2022 года. Судья Берил Хауэлл обязала стороны предоставлять отчетность о развития событий в Гааге каждые шесть месяцев.

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#россия #сша #юкос

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