Мужчина открыл стрельбу по посетителям ТЦ в Висконсине

Несколько человек пострадали при стрельбе на территории торгового центра в штате Висконсин. Очевидцы ЧП рассказали, что злоумышленник сбежал с места преступления.

Несколько человек пострадали при стрельбе на территории торгового центра в штате Висконсин. Очевидцы ЧП рассказали, что злоумышленник сбежал с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов США начали проверку данных по факту произошедшего инцидента в городе Уоватоса. По предварительным данным, вооруженный огнестрельным оружием мужчина совершил нападение на посетителей торгового центра у северо-западного входа в здание.

Как минимум пять человек пострадали во время стрельбы. Информация о погибших в результате ЧП не поступала, медики госпитализировали всех пострадавших.

Личность злоумышленника пока не установлена. На месте происшествия работают 75 сотрудников полиции. Торговый центр временно закрыт.