Минобороны Армении поблагодарило Шойгу за размещение миротворцев в Карабахе

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил Шойгу об эффективности работы российских миротворцев в Карабахе в ходе их встречи в Ереване.

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил Шойгу об эффективности работы российских миротворцев в Карабахе в ходе их встречи в Ереване.

Армянская сторона также выразила признательность за оперативное размещение войск в бывшей зоне конфликта и поблагодарила российского министра за личное участие в решении кризиса в регионе. Шойгу отметил, что поддержание мира в Нагорно-Карабахской Республике является главным приоритетом для российской стороны.

"Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", — заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ также отметил, что уже почти 7 тысяч беженцев вернулись в Нагорно-Карабахскую Республику.