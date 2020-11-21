12:12 21 Ноября 2020Армия
В Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом
Первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 21 ноября.
Первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 21 ноября.
Отмечается, что военные привезли в Нагорный Карабах строительные материалы, которые позволят оперативно начать работы по восстановлению пострадавшей от боевых действий инфраструктуры.
Ранее в МЧС сообщали, что вторая колонна выдвинулась в НКР из Ростовской области. В общей сложности в Степанакерт будет доставлено 345 тонн гуманитарной помощи.