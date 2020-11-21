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12:12   21 Ноября 2020
Армия

В Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом

В Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом

Первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 21 ноября.

Отмечается, что военные привезли в Нагорный Карабах строительные материалы, которые позволят оперативно начать работы по восстановлению пострадавшей от боевых действий инфраструктуры.

Ранее в МЧС сообщали, что вторая колонна выдвинулась в НКР из Ростовской области. В общей сложности в Степанакерт будет доставлено 345 тонн гуманитарной помощи.

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#карабах #мчс россии #гуманитарная помощь

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