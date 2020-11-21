Нарушения на выборах в Неваде проигнорировали в суде

Суд в Неваде отказался прекратить процедуру утверждения результатов голосования из-за нарушений на выборах.

Суд в Неваде отказался прекратить процедуру утверждения результатов голосования из-за нарушений на выборах.

Истцы уверяли, что голосование в штате стоит признать недействительным, так как имелись нарушения в ходе избирательного процесса.

Суд просили на время разбирательства приостановить процесс утверждения итогов голосования в Неваде. Судья Глория Стерман отклонила требование. По ее словам, суд не станет отменять или проводить выборы заново только из-за того, что кто-то нарушил правила. Стерман не отрицает, что нарушения могли быть, однако они не настолько значительны, чтобы приостанавливать процедуру утверждения результатов.