11:49 21 Ноября 2020Политика
Президент России продлил действие контрсанкций до конца 2021 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца следующего года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца следующего года.
Указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран Запада, установивших санкции в отношении России, подписал Владимир Путин. Текст документа была размещен на официальном портале правовой информации.
Указ вступил в силу 21 ноября. Членам Правительства России поручено обеспечить осуществление мер по его реализации и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.