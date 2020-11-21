Президент России продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца следующего года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца следующего года.

Указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран Запада, установивших санкции в отношении России, подписал Владимир Путин. Текст документа была размещен на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу 21 ноября. Членам Правительства России поручено обеспечить осуществление мер по его реализации и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.