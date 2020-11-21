Хулуси Акар сообщил о скорой отправке турецких военных в Азербайджан

Турецкие военные будут отправлены в Азербайджан в скором времени, сообщил 21 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Турецкие военные будут отправлены в Азербайджан в скором времени, сообщил 21 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Указ турецкого лидера об отправке военнослужащих в Баку был одобрен в парламенте 17 ноября. Согласно документу, они будут находиться на территории Азербайджана в течение года.

"Сухопутные войска закончили подготовку", — уточнил глава турецкого оборонного ведомства.

Ранее министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху.